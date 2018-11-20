Анталья, Турция, 20 ноября, 2018, 15:22 — ИА Регнум. В ходе археологических раскопок в древнем городе Патара, располагавшемся на территории сегодняшней турецкой провинции Анталья, был обнаружен меч викинга. Об этом пишет 20 ноября газета Daily Sabah.

Thomas Quine Меч викинга (фрагмент)

Артефакт, предположительно относящийся к IX—X векам нашей эры, мог принадлежать скандинавскому наёмнику армии Византии, который участвовал в морских сражениях, считает профессор археологии Фейзулла Шахин из Университета Акдениз. По его словам, данный меч — уже второй меч викинга, который обнаружили археологи на турецкой территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября стало известно, что в ходе археологических изысканий ученые из Норвежского института исследования культурного наследия обнаружили в провинции Эстфолл древнее кладбище и 20-метровый корабль викингов.

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