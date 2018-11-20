Меч викинга нашли турецкие археологи в провинции Анталья
Анталья, Турция, 20 ноября, 2018, 15:22 — ИА Регнум. В ходе археологических раскопок в древнем городе Патара, располагавшемся на территории сегодняшней турецкой провинции Анталья, был обнаружен меч викинга. Об этом пишет 20 ноября газета Daily Sabah.
Артефакт, предположительно относящийся
Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября стало известно, что в ходе археологических изысканий ученые из Норвежского института исследования культурного наследия обнаружили в провинции Эстфолл древнее кладбище и 20-метровый корабль викингов.
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