Рим, 20 ноября, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Утром во вторник, 20 ноября, на миланской бирже в очередной раз было зафиксировано резкое снижение котировок, сообщает Il Giornale. Разница между показателями ценных бумаг Италии и Германии достигала 336 пунктов.

Цитата из х/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия, Франция Паника на итальянской бирже

Наблюдатели связывают падение на бирже с конфликтов правительства Италии и властей ЕС. Как ожидается, очередной шаг в этом конфликте будет сделан евробюрократами 21 ноября. Власти ЕС недовольны бюджетом Италии и могут ввести санкции в ее отношении.

Итальянские министры заявляют, что на страну организована финансовая атака, отмечают обозреватели издания.

Вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что падение биржевых котировок объясняется спекуляциями. Столь резкое снижение котировок не коррелируется с реальными показателями итальянской экономики, проблема в том, что некоторые спекулянты хотят обрушить биржу, чтобы скупить акции итальянских предприятий по заниженным ценам.

Вице-премьер, глава министерства экономического развития Луиджи Ди Майо в свою очередь заявил, что после того, как в ЕС объявят свой вердикт, ситуация на биржах стабилизируется.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019-й и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. Руководители Еврокомиссии 23 октября заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета (он повышен с 2 до 2,4% ВВП). 13 ноября в правительстве отказались от пересмотра.

Дополнительные средства, полученные за счет дефицита, будут направлены на выполнение предвыборных обещаний: снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС, выплаты по доходу от гражданства. В Еврокомиссии и ряде других институтов считают, что высокий дефицит опасен ввиду высокого госдолга Италии (130% ВВП). В правительстве выражают готовность слушать советы, но категорически отказываются менять основные параметры бюджета. Министры считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность и нужно сменить модель экономической политики.

Если бюджет будет утвержден в нынешнем виде, Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Италии. Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны (которые были на точно таком же уровне) и не заговаривали о санкциях.

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