Санкт-Петербург, 20 ноября, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Главным итогом первых 50 дней работы Александра Беглова на посту врио губернатора Санкт-Петербурга стало то, что он сумел разобраться с проектом бюджета на 2019 год, который был инициирован предыдущим руководством города. Об этом 20 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор аналитического центра PolitGeneration, политолог Ярослав Игнатовский.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

«Поправки, которые внесены в проект бюджета по инициативе Беглова, достаточно значимые», — сказал эксперт, отметив, что в бюджете будущего года сохраняется и даже усиливается его социальная направленность.

Второй задачей, которая стояла перед врио губернатора в эти дни, была необходимость разобраться со всеми инфраструктурными проблемами, которые имеются в городе, в отношении городской экономики, финансов, инвестиций, градостроительства, социальной и других сфер.

Наконец, третьим направлением работы для Беглова стала кадровая задача.

«Если идти на выборы, идти управлять столь важным и сложным регионом, как Санкт-Петербург, нужно иметь сильную команду. И те назначения, которые прошли — были назначены советники, замещены некоторые другие позиции — они свидетельствуют о том, что Александр Беглов пришел в Смольный всерьез и надолго, что он будет участвовать в избирательной кампании и планирует очень основательно подойти к своей работе», — сказал Ярослав Игнатовский.

Он считает, что основные решения нового главы города еще впереди. «Стадия знакомства с городом постепенно переходит в стадию принятия решений», — отметил политолог.

Игнатовский напоминает, что, по данным социологов, основными проблемами Петербурга, по мнению жителей, остаются качество дорог и организации дорожного движения — проще говоря, дорожные пробки. Они стали следствием в первую очередь интенсивной застройки городских окраин, массовой миграцией людей в Санкт-Петербург.

Дорожная сфера, социальная сфера за этим не поспевают, колоссальная нагрузка ложится на общественный транспорт, особенно на метро, слабое развитие которого становится всё более ощутимо.

«Это для петербуржцев сегодня болезненный вопрос номер один. Люди ездят в Москву и видят, как развивается там общественный транспорт. В Петербурге он практически не развивается: вводим в эксплуатацию по одной станции метро за 2−3 года. Поэтому вопросы градостроительной политики — первоочередная задача городской власти», — уверен Игнатовский.

Далее он назвал в числе приоритетов вопросы экологии, инвестиционной политики, проблемы интеграции приезжающих в город мигрантов, молодежную политику.

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Отвечая на вопрос о кадровых переменах в органах власти, политолог предположил, что новые знаковые отставки и назначения в Смольном произойдут еще до сентябрьских выборов.

«Не факт, что они коснутся всех, что надо менять всех вице-губернаторов, всех глав комитетов, но будут изменения и в структуре городского правительства, в распределении полномочий. Очевидно, что в связи с этим будут и кадровые изменения», — резюмировал Ярослав Игнатовский.