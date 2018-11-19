Зима близко: Беглову надо действовать быстрее

Санкт-Петербург, , 21:41 — REGNUM Если временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов хочет донести до горожан смысл своей политики в качестве будущего кандидата в губернаторы на выборах 2019 года, ему нужно сделать это как можно скорее. Такое мнение высказала 19 ноября социолог Инга Бурикова на экспертной конференции «300 дней до выборов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Социолог отметила, что смена главы города решением президента в начале октября 2018 года вызвала у петербуржцев большие ожидания. Первый месяц горожане присматривались к новому человеку во главе Смольного, с интересом узнавали о его первых шагах на посту градоначальника. Но люди ждут не слов, а действий.

Бурикова напомнила, что к традиционным для города трудностям с дорогами, пробками, доступностью медицинских услуг скоро прибавятся характерные для зимнего периода проблемы в сфере состояния ЖКХ и уборки города от снега и наледи. Это станет дополнительным раздражающим моментом для жителей, которые потребуют реакции новой городской власти.

Кроме того, напомнила социолог, с 1 января 2019 года произойдут изменения на федеральном уровне, в частности, повысится НДС, что закономерно переключит внимание жителей города на федеральный контекст.

«То, что Смольный хочет сказать горожанам, надо говорить в ближайшие месяцы, потом это будет перебито федеральной повесткой», — предупредила эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко на основании имеющихся у нее социологических данных отметила, что смена первого лица в Петербурге, произошедшая 3 октября, вызвала у многих петербуржцев откровенное недоумение своей спонтанностью и отсутствием внятных объяснений причин отставки Георгия Полтавченко и назначения Александра Беглова.

«Город у нас умный, люди образованные, думающие. Им нужны объяснения действий власти», — сказала Протасенко.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года. Действующий глава города Александр Беглов пока не объявил о своем участии в выборах, однако никто не сомневается, что он выставит свою кандидатуру.