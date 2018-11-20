Москва, 20 ноября, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Сегодня, 20 ноября, торги по нефти марки Brent будут проходить в рамках поддержки $65,60 за баррель и сопротивления $67,80. Диапазон широкий и основной фокус придется на американскую и азиатские сессии. Из весомых новостей, которых будут ждать для роста волатильности, сначала стоит учесть релиз по числу выданных разрешений на строительство и начатых строительств в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Позже на азиатской сессии станут известны недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти. Это традиционно сильная новость для рынка энергоресурсов, которую используют для активных торгов. До этих публикаций значительных ценовых изменений ждать не стоит», — считает эксперт.

Отметим, что мировые трейдеры сейчас сконцентрированы вокруг новостей с рынка криптовалют, где за два дня падение капитализации составило порядка 20%. В целом с 7 ноября падение составило 35% — с $220 млрд до $144 млрд. Также довольно болезненно может восприниматься падение акций высокотехнологичного сектора. За 19 ноября почти все крупные IT-компании США продемонстрировали довольно серьезное снижение: акции Amazon — 5,1%, Apple — 4%, Alphabet — 3,8%, Netflix — 5,5%, Facebook — 5,7%.

«То есть после падения стоимости Brent почти на 35% за последние полтора месяца трейдеры отдыхают. Фиксация прибыли по покупкам с начала 2018 года была внушительной и новостей, которые бы смогли поддержать оптимизм покупателей по нефти, нет. Таким образом, стоит учитывать диапазон для консолидации, но без ожидания новых минимумов года уже 21 ноября», — полагает Удилов.

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