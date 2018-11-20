Нефть возобновила снижение под отметку $67

Москва, , 09:12 — REGNUM По итогам внутридневных колебаний 19 ноября цены на нефть вернулись на исходные позиции, завершив торги 19 ноября практически без изменений. Brent в моменте уходила под отметку $66 и, встретив поддержку в районе $65,55, в итоге вернулась выше $67, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Участники рынка продолжают оценивать ситуацию и принимать торговые решения через призму предстоящего саммита ОПЕК в Вене. Основной тон недавно задала Саудовская Аравия, которая анонсировала сокращение собственного производства на 500 тыс. баррелей в день и указала на необходимость снижении добычи своими коллегами на 1 млн баррелей. Так, после заявлений негласного лидера картеля игроки начали осторожно закладывать в цену предотвращение возвращения профицита», — пояснил эксперт.

Впрочем, позиция России, которая продолжает держать интригу, по-прежнему неясна. Так, если изначально Путин прохладно отреагировал на инициативу, то накануне министр энергетики Александр Новак указал на необходимость занять выжидательную позицию и понаблюдать за рынком в течение нескольких недель, прежде чем принимать какие-то решения. Безусловно, российским нефтяникам выгодна свобода действий в отношении добычи, и Москва не спешит с вердиктом. Но если в конечном итоге РФ не поддержит инициативу, это станет ударом для цен.

«Сегодня, 20 ноября, утром Brent возобновила снижение и вернулась под отметку $67. Текущая динамика котировок подтверждает, что рынок далеко не уверен в исходе саммита и очень нуждается в поддержке со стороны ОПЕК на фоне новой, агрессивной волны сланцевой революции в США. Вербальные интервенции экспортеров продолжат задавать тон ценам в ближайшей перспективе», — полагает Мащенко.

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