Ереван, 20 ноября, 2018, 12:44 — ИА Регнум. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян потребует объяснений от президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с разговором последнего о закрытой встрече глав государств-членов ОДКБ с послом Азербайджана.

Photolure Никол Пашинян на пресс-конференции (20.11.2018)

«Сказанное мной остается в силе, и я потребую объяснений как по случившемуся, так и по другим вопросам», — сказал Никол Пашинян на пресс-конференции сегодня, 20 ноября.

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Говоря о выборах генсека ОДКБ, которые могут состояться лишь при наличии консенсуса, Пашинян сказал, что если не будет консенсуса, то Армения продолжит работу по его достижению и формированию, потому что, согласно принципам организации, решения принимаются таким образом.

В этом контексте он ответил и на вопрос относительно роста напряженности в армяно-белорусских отношениях после того, как 12 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана Латифом Гандиловым сделал ряд заявлений.

«Считаю, что реакция на заявление МИД Белоруссии со стороны Армении прозвучала, и я лично сказал всё, что думаю о ситуации. В этом вопросе моим собеседником является лично президент Белоруссии, от которого на данный момент никакого отклика нет», — сказал глава армянского правительства.

По его словам, Армения не собираемся замалчивать вопросы, касающиеся её интересов, и готовится принципиально, последовательно и в партнерской атмосфере защищать их.

Он напомнил, что несколько месяцев назад Азербайджану была поставлена партия белорусских РСЗО «Полонез», и это произошло в период, когда пост генсека ОДКБ занимал представитель Армении.

«Наша позиция ясна — мы осуждаем подобные сделки, считаем их направленными против национальных интересов Армении и считаем, что они искажают суть ОДКБ», — заявил Пашинян.

По его словам, одной из главных задач на данный момент является то, чтобы Армения получила объяснения и стало ясно, какие обязанности страны — члены ОДКБ несут перед организацией и друг другом.