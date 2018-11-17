Пашинян потребует разъяснений у Лукашенко и Назарбаева

Ереван, , 00:59 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян удивлен тем фактом, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после закрытого заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ рассказал послу Азербайджана в Белоруссии подробности этого заседания, прошедшего в закрытом режиме.

В беседе с журналистами и. о. премьер-министра Армении, комментируя этот вопрос, отметил: «Теперь давайте представим ту же ситуацию, если я приглашу посла иностранного государства, которое не является членом Организации Договора о коллективной безопасности, и расскажу ему о заседании, состоявшемся в закрытом формате. Это закрытое заседание военно-политического альянса, на котором лидеры государств-членов обсуждают вопросы. Если заседание закрытое, это означает, что это закрытая беседа между союзниками. И я удивлен, что человек, который уже 30 лет находится в статусе лидера государства, может совершить такой шаг. Я, разумеется, потребую разъяснений у президента Белоруссии, и не только у президента Белоруссии» (цитата по «Арменпресс»).

По словам Пашиняна, с противоречащим соглашениям заявлением выступил также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, объявив после закрытого заседания саммита ОДКБ, что генеральным секретарем ОДКБ будет назначен представитель Белоруссии.

«Никто не имел права делать такое заявление, потому что решения ОДКБ принимаются консенсусом, и мы четко заявили о нашей позиции, и если мы не приняли какое-либо другое решение в партнерской атмосфере, никто не имеет права делать такое заявление. Наш министр иностранных дел четко сформулировал нашу позицию сегодня, и я хочу сказать, что мы считаем важным, чтобы в рамках ОДКБ мы очень четко побеседовали с нашими союзниками, и чтобы каждой из сторон было ясно, какую она несет ответственность перед другими», — подчеркнул Пашинян.

И.о. премьер-министра также сообщил, что 16 ноября во время телефонного разговора с президентом России обсуждал также и этот вопрос. «Мы продолжаем диалог с нашими партнерами — с Россией, продолжим его с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном, чтобы, наконец, достичь взаимопонимания», — сказал Пашинян.

На вопрос, возможно ли, чтобы Армения пришла к консенсусу по вопросу кандидата Белоруссии, Никол Пашинян ответил: «Мы работаем в партнерской атмосфере, мы корректно и уважительно относимся к нашим партнерам и надеемся и требуем, чтобы и они поступали так же».

Должность генсека ОДКБ вакантна с 2 ноября. До этого ее занимал бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, которого Ереван досрочно отозвал после предъявления обвинения в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года.

8 ноября на саммите ОДКБ в Астане страны-члены организации так и не пришли к общему знаменателю в вопросе назначения нового генерального секретаря и решили продолжить обсуждения 6 декабря на саммите в Санкт-Петербурге.