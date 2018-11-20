Северский район, Краснодарский край, 20 ноября, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Житель Северского района Краснодарского края задержан по подозрению в нападении на пожилую женщину. Поводом для избиения стало замечание женщины в адрес группы молодых людей, сообщает 20 ноября пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Шпана

Инцидент произошел рано утром в станице Смоленской на улице Мира. Как рассказали потерпевшая и очевидцы, компания молодежи находилась возле магазина и вела себя шумно и вызывающе. Жительница одного из домов подошла к молодым людям и сделала замечание. Один из мужчин отреагировал агрессивно — он толкнул и ударил женщину, после чего скрылся вместе с приятелями.

Через несколько часов хулигана задержали. Им оказался 30-летний житель станицы. Он признал за собой проступок, но объяснить его мотивы не смог из-за того, что был пьян.

В отношении мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство. Семь суток он проведет в заключении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Местные издания уточняют, что женщина получила травму головы и перелом руки. Поведение компании возмутило её потому, что в доме спали дети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве безработный мужчина напал на пенсионерку, кормившую кошек, душил и избивал её. Злоумышленника задержали и поместили под стражу.

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