Москва, 20 ноября, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Пользователи городского приложения «Помощник Москвы» зафиксировали более 1,3 млн нарушений правил парковки. Об этом сообщает пресс-служба Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Отмечается, что приложение «Помощник Москвы» на свой смартфон с момента запуска сервиса установили более 305 тыс. пользователей.

«Более 1,3 млн нарушений правил парковки зафиксировали пользователи приложения «Помощник Москвы», — цитирует сообщение пресс-службы МАДИ РИА Новости.

В инспекции подчеркнули свою благодарность жителям столицы России за помощь в наведении порядка в мегаполисе.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов уведомил, что приложение для смартфонов «Помощник Москвы» наделят функциями фиксации нарушений правил парковки, это позволит активным горожанам принять участие в наведении порядка на парковках.

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