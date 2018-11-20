Москва, 20 ноября, 2018, 07:54 — ИА Регнум. В России по данным на 1 ноября 2018 года суммарная задолженность по зарплате составила 3 млрд 209,4 млн рублей. За октябрь долги по зарплате выросли на 70,4 млн рублей или на 2,2%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Российские предприятия и организации задолжали зарплату 46,7 тыс. работникам. Самые большие долги по зарплате перед работниками обрабатывающих производств (47%), в сфере строительства — 20%, сельского хозяйства — 8%, транспорта — 7%.

Самые высокие долги по заработной плате в Центральном ФО —114,3 млн рублей, самые низкие в Уральском ФО — 67,0 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года суммарная задолженность по заработной плате в России за август снизилась на 169,5 млн рублей, или на 5,0%, и по состоянию на 1 сентября составила 3 млрд 219 млн рублей.

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