Якутск, 20 ноября, 2018, 06:39 — ИА Регнум. Жителей Якутии возмутило сравнение того, как питались люди во время войны, с нынешним содержанием потребительской корзины, которое провела представитель Брянской области в Совете Федерации Екатерина Лахова. В республике считают, что голодный паёк и его последствия в виде светлых голов нужно организовать в первую очередь для чиновников, чтобы они стали думать лучше. Начать эти меры якутяне предлагают с понижения зарплат госслужащим хотя бы до 50 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Франсиско де Гойя. Два старика вкушают суп. 1823

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«Я всё время думаю о тех, кто прошёл войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди тогда выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?» — задалась вопросом Екатерина Лахова.

Она подчеркнула, что, по её мнению, о том, что поднять прожиточный минимум, легко говорят люди, которые пришли неподготовленными во власть.

«Мне кажется, они нас специально троллят, — комментирует высказывание Екатерины Лаховой политолог Виталий Обедин. — Может, у них тайный клуб есть, в котором они соревнуются, придумывая подобные реплики, а потом выдают и смотрят — кто больше хайпанёт? Ну потому что не может взрослый, проживший жизнь человек, добравшийся до кресла сенатора ядерной сверхдержавы, нести такую ахинею всерьёз».

Эксперт также подчеркнул, что Екатерине Лаховой хорошо рассуждать про потребительскую корзину на фоне тягот войны и лишений с доходом порядка 470 тыс. рублей в месяц или 5,7 млн рублей в год.

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«И ведь она серьёзно это несёт. Вот это страшно», — высказывают мнение о словах представительницы Брянской области в Совете Федерации жители Якутии — «Лично ей нужны стрессы, голод, работа у станка без выходных, и тогда есть шанс, что станут разумные и голова светлая», «Они скоро Хиросиму и Нагасаки в пример ставить будут», «Вывод один: либо идиот может добраться до кресла сенатора, или Россия не ядерная сверхдержава», «Это она реально сравнила сегодняшнюю жизнь с лишениями в годы войны? Тоже неплохо», «А что, сейчас война? Чтоб терпеть лишения? Почему постоянно должны выживать, а не жить?».

«Или это признание того, что в стране разруха полная? — выдвигают версии жители Якутии. — И, может быть, для начала урезать зарплату этому подготовленному чиновнику до 50 тысяч рублей в месяц, а остальное направить на повышение прожиточного минимума? И кстати, урезать не только ей, а всем чиновникам. Чтобы у них тоже, как у людей, прошедших ту войну, голова была разумная да светлая», «У них зарплаты высокие, и потому «сытый голодного не разумеет». Это параллельная Россия, вполне себе цветущая. Да, и плюс льготы, безусловно. Да и не на одну ЗП они живут же».

«Любой чиновник — слуга народа. С какой стати у слуги народа статус выше чем у народа?!», «Пока у них такие зарплаты будут, так и будет продолжаться. Питаются в столовках по СССРовским ценам. Транспорт для перевозки себя имеют. Куча льгот для них предусмотрено. Вопрос: зачем им такая большая зарплата?» — недоумевают жители республики.

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Напомним, Екатерина Лахова представляет Брянскую область в Совете Федерации РФ. Она окончила Свердловский государственный медицинский институт по специальности врач-педиатр, при этом имеет учёную степень кандидата политических наук. Екатерина Лахова имеет государственные награды орден Почёта и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова, заявила, что низкий размер прожиточного минимума даёт возможность соблюдать диету, «стать моложе, красивее и стройнее». Сама она не захотела попробовать прожить на 3,5 тыс. рублей, пояснив, что сделать это ей не позволяет статус, но заверила, что полноценно питаться на эти деньги возможно, потому что «макарошки всегда одинаково стоят».

В начале ноября своей позицией жителей России удивила директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая на встрече с молодёжью сказала: «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».