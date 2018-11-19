Санкт-Петербург, 19 ноября, 2018, 22:03 — ИА Регнум. От временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова очень хочется услышать то, каким он представляет город на Неве спустя несколько лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Арка Главного штаба

Петербургу остро необходим образ будущего — такова мессианская природа города. Об этом заявил 19 ноября на экспертной конференции «300 дней до выборов» доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт считает, что при предыдущем губернаторе образ будущего у города напрочь отсутствовал, из раза в раз подменяясь фразами про «культурную столицу» и «туристическую столицу».

«Это эксплуатация прошлого! Мы эксплуатируем заслуги тех людей, которые создали наш город, и к которым мы, давайте говорить честно, не имеем никакого отношения. Мы просто паразитируем на Петропавловке, на Эрмитаже и так далее. Нам необходимо знать, каким город будет через два, пять, десять лет — это не очень далекий горизонт. Пусть (Беглов) определит приоритеты, скажет, что мы не только туристический центр — мы интеллектуальный центр, мы промышленный центр, технологический центр», — сказал Александр Конфисахор.

Он уверен, что уже сама расстановка правильных приоритетов станет залогом будущих положительных изменений в городе.

«Будет приоритет — будем понимать, куда наш город движется. Это одна из ключевых задач, которую должен реализовать именно губернатор», — сказал политический психолог.

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Александр Конфисахор также обратил внимание на порочную политическую традицию, когда при смене губернатора Петербурга новым хозяином Смольного сворачиваются многие проекты предыдущего градоначальника. Эксперт привел в пример соседнюю Ленинградскую область, где, напротив, каждый новый губернатор продолжает, а не «зарубает» наследие своего предшественника.