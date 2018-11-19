В Петербурге рождается новая экономика, уверены в Смольном

Санкт-Петербург, , 20:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге на глазах меняется структура экономики, появляются совершенно новые точки и отрасли, которые всё больше будут определять лицо города. Это потребует и смены приоритетов пространственного развития, и изменений в работе органов власти, заявил журналистам 19 ноября новый советник губернатора Петербурга по экономике и финансам Евгений Елин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елин обратил внимание, что в последние годы Северная столица оказалась совершенно в новой для себя ситуации по сравнению с тем, что было совсем недавно. Причиной тому — геополитические проблемы и изменения федеральной политики в отношении региона.

«Если вы поднимите бюджет еще пятилетней давности, вы увидите, как мы тогда налоги делили: больше 50% оставалось у субъекта Федерации, а сейчас у нас остается порядка 45% от доходов, а большая часть уходит на уровень Федерации. Во-вторых, изменилась внешнеэкономическая ситуация. Мы значительный период времени жили за счет внешнего притока инвестиций, и, в общем-то, жили неплохо: это был источник роста, с помощью которого мы развивались. Сейчас же мы в Петербурге оказались в состоянии госдолга и принимаем дефицитный бюджет. Поэтому, наши возможности резко сузились», — сказал Евгений Елин.

Он также напомнил, что в городе накопился целый ряд проблем, связанных с особым статусом Петербурга, его колоссальным архитектурным и культурно-историческим наследием, которое требует огромных средств на его поддержание в достойном виде. «Это достояние нации, которое надо содержать, нельзя допустить его разрушения. Если не инвестировать необходимые средства, город начнет ветшать», — отметил советник губернатора. По его словам, здесь нужны практические действия.

Елин считает, что сейчас Санкт-Петербург как никогда ранее нуждается в развитии своей новой экономики.

«Меняется полностью экономика. У нас высшее образование — университеты — уже приносит не намного меньшие доходы, чем обрабатывающая промышленность. Вдруг выяснилось, что это серьезный элемент экономики — крупнейшие налогоплательщики. То же самое относится к научным учреждениям — порядка 22 млрд приносят в казну», — отметил Елин.

Это диктует необходимость создания новых высокопроизводительных рабочих мест для работников высокой квалификации — не только в промышленности, но и в образовании, науке, сфере здравоохранения и других сферах.

«Если меняется структура экономика, меняется и пространственное развитие. И это новый вызов: мы должны определиться, какой облик должен быть у города в новой экономике. Нужны нам новые производства — вопрос, потому что новая экономика делается отнюдь не на прокатных станах», — сказал Евгений Елин.

В связи с этим должны поменяться и приоритеты работы городской администрации. Она должна попасть в тренды развития новой экономики, тогда это принесет максимальный эффект городу и горожанам, добавил советник главы Санкт-Петербурга.