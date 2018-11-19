Москва, 19 ноября, 2018, 15:37 — ИА Регнум. По итогам минувшей недели пара USD/RUB просела до 65,98 рублей, потеряв в весе более 3%. Доллар США, не взирая на слабость нефтяного рынка, не смог продолжить свой рост, а новости об отсрочке санкций стали основными катализаторами покупок рубля. Новую неделю (19 ноября) американская валюта начинает с локального укрепления, которое можно считать коррекцией к падению предыдущих дней. Ближайшим сопротивлением для доллара выступает уровень 66,20−66,25 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Ели взглянуть на график валютной пары и сравнить свечные комбинации на недельном масштабе, образованные сейчас и в неделю 10−16 сентября, то можно найти очень много соответствий. Во-первых, и тогда и сейчас, неделя была закрыта образованием «медвежьей» комбинации. Во-вторых, недельная просадка американской валюты была довольно заметной и произошла благодаря новостному драйверу, тогда это была приостановка валютных интервенций ЦБ РФ», — пояснила эксперт.

И наконец, по данным американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, за неделю до 13 ноября чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсах на рубль выросла почти на 120% до 9 996 контрактов, что указывает на увеличение ставок на российскую валюту.

«Если добавить сюда ожидаемую коррекцию рынка нефти (Brent имеет шансы к отскоку в район 69−70$ за баррель) и приближающийся налоговый период, у рубля есть все шансы отодвинуть курс доллара к уровню 64,85−65 руб. Именно эта зона будет ключевой для доллара, так как курс стабильно находится выше этого рубежа, начиная с августа. И только в случае, если пара USD/RUB перешагнет указанную поддержку вниз, реализуются самые смелые ожидания по рублю и прогноз его укрепления до значения 62,50−63 руб./доллар», — считает Игнатенко.

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