Эксперт: повод для удержания рубля дорогим есть

Москва, , 12:51 — REGNUM Сегодня, 19 ноября, рубль будет дорожать против доллара США и дешеветь против евро. Новостной фон недели, в целом, спокойный. Ни из США, ни из России не ожидается каких-то критичных решений по монетарной политике, экономике, или политике, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Только в конце недели 25 ноября состоится саммит глав государств Евросоюза. Основной темой встречи станет выход Великобритании из ЕС.

«То есть с начала недели спекулятивные продажи доллара в мире будут провоцировать покупки рубля к уровню 65,40. А вот тот факт, что под конец недели могут начать распродавать евро в мире, станет поводом отката этой валюты подороже против большинства других валют, и рубля в том числе. Сопротивлением дня будет отметка 75,20. На неделю важным сопротивлением станет уровень 75,70», — считает эксперт.

Также стоит отметить перспективы действий ЦБ РФ. Все готовы к тому, что ставку повысят на заседании Центробанка в декабре. Приведет ли это к удорожанию рубля в моменте решения в декабре, или валютные спекулянты будут отрабатывать силу рубля заранее. Более вероятно, что на спокойном рынке, когда нет никаких событий и новостей, рубль могут начать укреплять заранее.

«Дополнительно фактором поддержки рублю учитываем последние заявления в СМИ со стороны Трампа о том, что он не станет мешать новому генпрокурору в решении свернуть расследование возможного вмешательства России в выборы США. Политическое послабление США в адрес России может сулить отсрочку по введению новых санкций, а это в свою очередь, однозначно будет поводом для удержания рубля дорогим против доллара и евро», — полагает Сальникова.

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