Москва, 19 ноября, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала нападающего «Слована» Матуша Сукеля за удаление в матче с нижегородским «Торпедо». Об этом сообщается на сайте лиги.

Цитата из мф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Отмечается, что Сукель получит денежный штраф. В матче с «Торпедо» он был удалён на пять минут игрового времени, а также получил 20 минут штрафа.

В текущем сезоне 22-летний словацкий игрок сыграл в 28 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи. В среднем за игру он проводит на льду более 14 минут.

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