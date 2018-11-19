Москва, 19 ноября, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Крупнейший производитель топлива в России, компания «Роснефть», может сегодня, 19 ноября, вновь начать торговать бензином, дизтопливом и авиакеросином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом пишет 19 ноября «Коммерсантъ».

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По данным источников издания, предприятие «с высокой долей вероятности» вернется к торгам топливом на СПбМТСБ. Отмечается, что о возобновлении участия компании в торгах удалось договориться вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку и главе «Роснефти» Игорю Сечину.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подчеркнул, что нефтяная компания поставляет топливо на рынок «так, как считает нужным». Добавим, 15 ноября стало известно, что «Роснефть» прекратила продажи топлива на СПбМТСБ.

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