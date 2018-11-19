Майами, США, 19 ноября, 2018, 09:06 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 113:97.

(сс) tookapic Баскетбольный мяч

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который набрал 51 очко. В составе «Майами» наибольшую результативность показал защитник Уэйн Эллингтон, на счету которого 19 очков.

Напомним, Леброн Джеймс в летнее межсезонье перешёл в «Лейкерс» из «Кливленда». на сегодняшний день он занимает пятое место в истории НБА по количеству набранных очков.

«Майами Хит» (Майами) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 97:113 (21:34, 31:33, 24:25, 21:21).

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