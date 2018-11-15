Леброн Джеймс вышел на пятое место по набранным очкам в истории НБА

Лос-Анджелес, США, , 10:30 — REGNUM Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на пятое место по набранным очкам в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщается на сайте НБА.

В активе Джеймса стало 31 425 набранных очков. По этому показателю он опередил бывшего центрового «Лейкерс» Уилта Чемберлена, у которого 31 419 очков.

Впереди Джеймса остаются такие игроки, как Карим Абдул-Джаббар (38 387), Карл Мэлоун (36 928), Коби Брайант (33 643) и Майкл Джордан (32 292).

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