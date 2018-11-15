Четверг, 15 Ноября 2018 года
11:22:46 МСК

Леброн Джеймс вышел на пятое место по набранным очкам в истории НБА

Спорт

В активе Джеймса стало 31 425 очков

Леброн Джеймс вышел на пятое место по набранным очкам в истории НБА
Shea Huening
Леброн Джеймс

Лос-Анджелес, США, 15 ноября 2018, 10:30 — REGNUM  Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на пятое место по набранным очкам в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщается на сайте НБА.

В активе Джеймса стало 31 425 набранных очков. По этому показателю он опередил бывшего центрового «Лейкерс» Уилта Чемберлена, у которого 31 419 очков.

Впереди Джеймса остаются такие игроки, как Карим Абдул-Джаббар (38 387), Карл Мэлоун (36 928), Коби Брайант (33 643) и Майкл Джордан (32 292).

Читайте также: «Даллас» разгромил «Юту» с разницей в 50 очков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить