Вашингтон, 19 ноября, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Руководитель Facebook Inc. Марк Цукерберг рассказал топ-менеджерам компании, что она работает в «условиях войны», поэтому он намерен управлять ею соответственно, сообщает The Wall Street Journal.

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По его словам, Facebook якобы атакуют законодатели, инвесторы и недовольные пользователи, в связи с этим необходимы более жесткие меры. Однако из-за разногласий с новой политикой компанию уже покинул ряд руководителей подразделений, в том числе Instagram и WhatsApp, а также создатель Oculus VR.

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Напомним, ранее в Facebook произошла утечка данных 87 млн пользователей. Компания Cambridge Analytica через специальное приложение собирала данные пользователей для составления психологических портретов американских избирателей. Предполагают, что компания связана с предвыборной гонкой 2016 года.

В свою очередь минюст США и ФБР начали расследование деятельности Cambridge Analytica. Также сообщалось, что Facebook может быть оштрафована на 1,25 млрд фунтов стерлингов (около $1,62 млрд).

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