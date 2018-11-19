Москва, 19 ноября, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Российские железные дороги (РЖД) разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых появятся модульные пространства и пассажирские места со шторками, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказались фотографии. Так, полки в новых современных вагонах похожи на диваны с подголовниками, а в интерьере использованы светлые тона. В туалетах предусмотрены гигиенические души, пеленальные столики, сушилки для рук и иные удобства. Обновлять вагоны РЖД планируют с 2019 года.

РИА Новости Новые вагоны РЖД

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров анонсировал обновление парка пассажирских вагонов, которое должно произойти в кратчайшие сроки. По его словам, в компании рассматривают возможность оснащения капсулами и пространствами-трансформерами пассажирских вагонов.

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