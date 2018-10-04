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РЖД подумывает заменить капсулами полки в плацкартных вагонах

Экономика

У пассажира должно быть индивидуальное пространство

Москва, 4 октября 2018, 07:15 — REGNUM  Возможность оснащения капсулами и пространствами-трансформерами пассажирских вагонов рассматривают в «Российских железных дорогах» (РЖД). Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Олег Белозеров.

По его словам, «зоны персонального комфорта» появятся на базе общего и плацкартного вагонов. Не исключено, что это будет пространство-трансформер, которое пассажир сможет формировать под себя, с учетом индивидуального комфорта, пояснил он.

Белозеров добавил, что у пассажира должно быть индивидуальное пространство.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белозеров анонсировал обновление парка пассажирских вагонов, которое должно произойти в кратчайшие сроки. Кроме того, РЖД стремится к рекорду в 2018 году: число перевезенных пассажиров должно стать максимальным за последние десять лет — 1 млрд 130 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: РЖД сосредоточится на обновлении парка пассажирских вагонов – Белозёров

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