Красноярск, 19 ноября, 2018, 06:32 — ИА Регнум. В Красноярске в спортивно-зрелищном комплексе (СЗК) «Платинум Арена» и на прилегающих к нему территориях с 19 по 22 ноября пройдут антитеррористические учения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Красноярскому краю.

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В ведомстве уточнили, что в этот период возможно увеличение числа нарядов полиции. По улицам города может двигаться специальная техника. Не исключено затруднение дорожного движения. В районе объекта учений ожидается массовое скопление сотрудников правоохранительных и силовых структур.

«Просим с пониманием отнестись к проведению указанных мероприятий, сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении УФСБ России по Красноярскому краю.

Напомним, СЗК «Платинум Арена» — один из ключевых объектов зимней Универсиады — 2019, которая пройдёт в Красноярске в марте 2019 года.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время продолжается эстафета огня Универсиады, которая охватит 30 крупных российских городов.

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