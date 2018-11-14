Красноярск: в 2019 году на Универсиаду потратят 7,7 млрд рублей

Красноярск, , 08:50 — REGNUM В 2019 году на подготовку к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады предусматриваются средства в объеме 7,7 млрд рублей. В том числе 2,2 млрд рублей — средства федерального бюджета; 5,5 млрд — краевого. Эта информация прозвучала 13 ноября на заседании комиссии по подготовке к проведению Студенческих игр в Красноярске.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания Красноярского края, эти деньги направят на завершающие этапы подготовительных мероприятий к Универсиаде в рамках заключённых контрактов, а также на её организацию и проведение.

Проектом краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов на содержание спортивных объектов после проведения Универсиады заложено 0,7 млрд рублей ежегодно. На строительство, реконструкцию и капремонт спортобъектов предусмотрено 1,3 млрд рублей.

Депутат Вера Оськина напомнила, что изначально на Универсиаду планировалось потратить 46 млрд рублей. По словам замминистра финансов края Татьяны Мыкало, увеличение расходов связано в первую очередь с благоустройством Красноярска, не предусматривались расходы и на телекоммуникационные технологии.

На сегодняшний день из 34 объектов Универсиады не введены в строй два. Продолжается реконструкция краевой больницы и стадиона «Енисей».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в марте 2019 года в городе Красноярске. В настоящее время продолжается эстафета огня Студенческих игр, которая охватит 30 крупных российских городов и завершится в Красноярске 1 марта 2019 года.

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