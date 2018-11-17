Суббота, 17 Ноября 2018 года
16:36:23 МСК

В Екатеринбурге пронесли огонь Универсиады

Спорт

Следующая точка — Владивосток

2
В Екатеринбурге пронесли огонь Универсиады
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
Огонь зажжён

Екатеринбург, 17 ноября 2018, 15:13 — REGNUM  В Екатеринбурге прошёл этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019. 25 почётных факелоносцев пробежали по главному проспекту города с торжественным огнём., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Старт был дан от корпуса №1 Уральского федерального университета. С факелом побежал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В почётном ряду бежавших оказались бронзовый призер Олимпиады по лыжным гонгам Иван Алыпов, трехкратный чемпион Паралимпиады по легкой атлетике Артём Арефьев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и другие известные жители города и области.

Последним, 25-м факелоносцем оказался двукратный чемпион Олимпийских игр по биатлону Сергей Чепиков. Спортсмен донес факел до сцены у главного учебного корпуса УрФУ и зажег городскую чашу огня вместе с ректором вуза и министром спорта региона.

Добавим, 15 ноября в Москве представили медали Зимней универсиады-2019. Спортивные соревнования пройдут 2−12 марта 2019 года в Красноярске. В играх поучаствуют не менее 3 тысяч спортсменов из более чем 60 стран.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Универсиада-2019 в Красноярске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить