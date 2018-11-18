Москва, 19 ноября, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Демонтаж суверенитета Украины нужен для создания в центре Европы «цепного пса» США, заявил 18 ноября член Совета Федерации РФ Андрей Климов в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

U.S. Air Force Пёс

Гость программы полагает, что решение о том, кто станет новым президентом Украины, будет принято в США.

«Сейчас идёт демонтаж суверенитета Украины, чтобы в центре Европы был такой цепной пёс», — сказал Климов.

Он напомнил, что американцы в отношении России с 2014 года «всё время этот украинский сюжет используют».

«Значит, он должен продолжать чадить там», — делает вывод член Совфеда.

Андрей Климов считает, что «цепной пёс» может быть использован американцами не только против России, но и в отношении Европейского союза.

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