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РФ предложили жёстко отвечать Украине и «не миндальничать»

Политика

Может возникнуть государство зоологически антирусско настроенное

РФ предложили жёстко отвечать Украине и «не миндальничать»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Война на Украине

Москва, 19 ноября 2018, 00:15 — REGNUM  России следует жёстко реагировать на создание у своих границ настроенного против русских государства, заявил 18 ноября профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

Он прокомментировал сюжет, в котором воспитанников детского лагеря в Тернопольской области Украины учат обращаться с оружием и стрелять в русских, а инструктор рассказывает, какие народы он не считает людьми.

«Нам не надо миндальничать, потому что на наших границах может возникнуть государство зоологически антирусско настроенное. Здесь должны быть очень жёсткие действия», — сказал профессор.

Мигранян напомнил, что ранее США сдерживались от поставок оружия на Украину именно из-за опасения жёсткого ответа со стороны России.

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