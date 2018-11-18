Варшава, 18 ноября, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Между Российской Федерацией и Украиной может вспыхнуть военный конфликт после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом, как передает агентство PAP, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на конференции FOTAR в Гамбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По его словам, после реализации проекта России станет не нужна газотранспортная система (ГТС) Украины, и Кремль якобы может решиться на «полноценную агрессию».

Моравецкий отметил, что позиция Берлина, который считает «Северный поток — 2» коммерческим проектом, известна Варшаве. Однако, подчеркнул премьер-министр Польши, к востоку от Одры никто в это не верит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2», длина которого составит 1 224 км, будет проходить по дну Балтийского моря, доставляя российский газ в Германию. В проекте, помимо РФ и Германии, участвуют Нидерланды и Франция.

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