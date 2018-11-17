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США и Украина обсудили противодействие «Северному потоку – 2»

Политика

Помпео заявил, что запуск «Северного потока – 2» подорвет энергетическую безопасность не только Украины, но и стран Европы

США и Украина обсудили противодействие «Северному потоку – 2»
U.S. Department of State
Павел Климкин и Майк Помпео

Вашингтон, 17 ноября 2018, 07:36 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео, заявил, что США и Украина продолжат совместную работу по противодействию российскому проекту «Северный поток — 2». Заявление опубликовано на сайте государственного департамента США.

16 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел в Вашингтоне встречу с Майком Помпео. Представители США и Украины обсудили три основных вопроса: «противостояние российской агрессии», вопросы права и энергетическую безопасность.

В рамках последней темы обсуждался и проект магистрального газопровода из России в Европу «Северный поток — 2».

Госсекретарь США заявил, что США и Украина совместными усилиями постараются не допустить реализации этого проекта.

Он отметил, что запуск «Северного потока — 2» подорвет энергетическую безопасность не только Украины, но и стран Европы.

«Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвами экономических и политических манипуляций со стороны России», — добавил Майк Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что Вашингтон обладает широким набором инструментов, которые позволят заморозить проект «Северный поток — 2». Сондленд подчеркнул, что запуск этого газопровода повысит уязвимость Европы, что скажется и на США.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это заявление, заявив, что США стали использовать шантаж и запугивание, чтобы добиться от стран Евросоюза отказа от проекта «Северный поток — 2» .

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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