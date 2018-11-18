Лондон, 18 ноября, 2018, 05:57 — ИА Регнум. На севере Лондона произошла стрельба. Ранены три человека, сообщает Press Association.

kerttu Выстрел

Инцидент произошел вечером 17 ноября в районе железнодорожной станции Энфилд. Отмечается, что огнестрельные ранения получили два человека, в общей сложности пострадали трое.

Раненых доставили в больницу. Полицейские оцепили место происшествия, подозреваемого разыскивают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее перестрелка произошла в баре американского города Таузанд-Окс (штат Калифорния). Пострадали шесть человек, среди которых офицер полиции и сам стрелок.

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