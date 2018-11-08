Стрельба в баре в Калифорнии могла быть терактом

Таузанд-Окс, США, , 15:08 — REGNUM Стражи порядка проводят расследование инцидента со стрельбой в одном из баров в американском штате Калифорния, в результате которого погибли 12 человек, а сам нападавший был застрелен. Полиция не исключает того, что произошедшее могло быть терактом. Об этом сообщает ABC7.

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По словам шерифа округа Вентура, кем был нападавший, пока не установлено, также неизвестно, был ли подозреваемый связан с террористами.

«Как вы знаете, ведётся расследование. И эта информация станет известной, когда будет точно установлено, кем был подозреваемый», — добавил шериф.

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Как сообщало ИА REGNUM, перестрелка в одном из баров города Таузанд-Окс в американском штате Калифорния произошла вечером 7 ноября. Неизвестный вошёл в заведение Borderline Bar & Grill и открыл огонь по собравшимся из автоматического оружия. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе офицер полиции и сам стрелок. По свидетельству очевидцев, подозреваемый не только стрелял по посетителям, но и бросал дымовые шашки.