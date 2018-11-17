Санкт-Петербург, 17 ноября, 2018, 22:04 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга активисты движения «Суть времени» провели цепочку одиночных пикетов, на которой горожанам показали портреты всех депутатов Госдумы и членов Совфеда от Санкт-Петербурга и Ленобласти, голосовавших за пенсионную реформу, сообщает 17 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Максим Александров Акция #неизбираем на Невском

Лидер движения Сергей Кургинян неоднократно заявлял, что все, кто внес свой голос за антинародную реформу, не должны иметь возможности выдвигать свои кандидатуры даже в золотари, не то, что в депутаты. По мнению активистов, своих антигероев народ должен знать в лицо, и вынести каждому из них свой вердикт: «Неизбираем». Примерно через полчаса после начала акции ее прервала полиция. Как рассказал один из участников мероприятия, служащие полиции мотивировали свое требование неким постановлением 2018 года, указывающим на необходимость регистрации даже одиночного пикета (раньше это не требовалось):

«Вероятно, сыграла свою роль тема пенсионной реформы — особо горячая и самая обсуждаемая в обществе, вызвавшая такую серьезную реакцию впервые за долгие годы. Я считаю, что столь быстрая реакция демонстрирует испуг властей, которые сделали выводы из результатов социологических опросов. А они говорят о падении рейтинга власти. Но такая демонстрация трусости и затыкания рта ни к чему хорошему не приведет. И вообще, выходит, демократия в России сворачивается, а действия депутатов становятся неподконтрольны обществу? Не за горами полный тоталитаризм?»

Максим Александров Акция #неизбираем на Невском

«Я держала плакат с портретом Валентины Матвиенко, — рассказывает участница акции. — Глава Совета Федерации много говорит о народном благе, но проголосовала за пенсионную реформу! Вот так наши власти — нажали кнопочку при голосовании, и вся страна одним махом повисла над пропастью социальной катастрофы. Валентина Ивановна, кстати, также выступала и за реализацию проекта «Десятилетия детства» в России — а это проект, который списан с западной ювенальной системы, которая позволяет изымать детей из семей из-за любой ерунды. Вот такие у нас антисоциальные чиновники! Этими пикетами поддержана всероссийская акция, знакомящая народ с теми, кто предал его этой реформой. Цель акций — сделать «слуг народа», пошедших против хорошо известной и четко заявленной его воли, неизбираемыми».

Максим Александров Акция #неизбираем на Невском

Отметим, в конце сентября «Суть времени» передала в Администрацию президента на имя лично Владимира Путина подписи более одного миллиона подписей граждан, требующих — помимо прочего — отмены пенсионной реформы. Несколько дней назад на обращение была получена отписка от малоизвестного чиновника, из которой следует, что обращение граждан даже не было прочитано: в ответе не содержится отказа на требование граждан, вместо этого в нем перечисляются давно знакомые аргументы правительства в пользу реформы. Активисты, выступившие не от себя, а от имени миллиона человек, намерены добиться внятного ответа — и не от некоего чиновника, а конкретно от того, к кому обратились наши сограждане.

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