Карачи, Пакистан, 16 ноября, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Двое человек погибли и пятеро пострадали в результате взрыва бомбы в пакистанском Карачи, 16 ноября передает агентство Associated Press.

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По сообщению полиции, теракт был совершен на рынке в районе Куайдабад. В момент взрыва на рынке находились десятки людей.

На данный момент ни одна террористическая группировка не заявила о причастности к атаке.

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