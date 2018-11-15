В Пакистане освобождены 5 из 12 похищенных иранских пограничников

Исламабад, , 16:02 — REGNUM Пять из 12 похищенных террористами иранских пограничников освобождены. Об этом 15 ноября заявил командующий Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Али Яфари, сообщает агентство Prensa Latina.

Здоровью освобожденных ничто не угрожает. В настоящее время Иран предпринимает усилия для освобождения остальных заложников, сказал Яфари. Террористы добиваются от Тегерана освобождения нескольких радикалов, однако их требования выполнены не будут.

12 иранских пограничников были похищены в Пакистане 16 октября. Ответственность взяла на себя группировка «Джаиш-аль-Адль». Иранские дипломаты и чиновники отправились в Пакистан для переговоров об освобождении.