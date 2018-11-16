Стамбул, Турция, 16 ноября, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Турецкий суд вынес приговор шести террористам, причастным к нападению 2016 года в аэропорту Стамбула, 16 ноября передает агентство Reuters.

Суд

Все участники «интернациональной» группы террористов — граждане России, Алжира, Туниса, Египта, Сирии и Турции — были приговорены к пожизненному заключению.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атаки в аэропорту Самбула 28 июня 2016 года погибли 45 человек, ранения получили 163 человека. Ответственность за нападение взяла группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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