Каир, , 21:50 — REGNUM Египетский суд вынес приговор 65 исламистам, причастным к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 8 ноября передает агентство Associated Press.

Суд в Каире приговорил 18 террористов к пожизненному заключению, 41 исламиста — к 15 годам лишения свободы, шестерых — к 5−6 годам лишения свободы.

Двое подозреваемых из 67 были полностью оправданы и отпущены на свободу. Части обвиняемых приговор был вынесен заочно: под стражей находятся 43 террориста, остальные — в бегах.

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