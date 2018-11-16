Тверь, 16 ноября, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Фигуранты громкого уголовного дела о гибели 13 человек в автоаварии с участием микроавтобуса арестованы по решению суда. Об этом сообщила 16 ноября пресс-служба СКР.

Игорь Бигаев ИА Красная Весна Зал судебных заседаний

Ранее, 7 октября суд избрал в отношении директора ООО «Трансавто», эксплуатировавшего микроавтобус, меру пресечения в виде домашнего арест. 16 ноября суд принял решение об аресте в отношении ещё двух фигурантов дела — учредитель той же компании и директор ООО «Автодом» были отправлены под арест.

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В следственном управлении пояснили, что «совместные умышленные действия данных фигурантов уголовного дела, которые действовали в составе организованной группы, направленные на нежелание исполнять должным образом свои профессиональные обязанности по перевозке пассажиров, повлекли за собой выезд водителя маршрутного такси на полосу встречного движения и столкновение с автобусом ЛиАЗ, в результате чего 13 человек погибли, трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 5 октября на автодороге рядом с селом Некрасово Тверской области. Микроавтобус, следовавший в Тверь, врезался в автобус ЛиАЗ. В результате столкновения погибли 13 человек, находившихся в микроавтобусе, в том числе водитель. СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей — ч. 3 ст. 238 УК РФ.