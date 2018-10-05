СКР назвал виновника аварии под Тверью

Тверь, , 14:03 — REGNUM Вероятным виновником аварии в Тверской области, унесшей жизни 13 человек, является водитель микроавтобуса Ford, который также погиб при ДТП. О подробностях расследования уголовного дела, возбужденного по факту аварии, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, водитель, управлявший микроавтобусом, «в нарушение правил дорожного движения совершил ДТП с участием автобуса «Лиаз».

В автотранспортных предприятиях (ООО «ТрансАвто», арендовавшее микроавтобус, и «Тверавтотранс», которому принадлежит Лиаз) затребована техническая документация и информация о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 октября в Калининском районе произошло столкновение микроавтобуса и автобуса. В результате погибли 13 человек — водитель и пассажиры Ford Transit, по уточненным данным, три человека госпитализированы. СКР возбудил и расследует уголовное дело.

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