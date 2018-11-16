Санкт-Петербург, 16 ноября, 2018, 15:14 — ИА Регнум. В аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина не считают нужным предметно комментировать очередную «версию» о грядущей отставке чиновника, отвечающего за целый ряд ключевых направлений городской экономики.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

В пятницу, 16 ноября, одно из новых деловых изданий Петербурга предположило, что уже в ближайшие дни Игорь Албин и глава комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк покинут свои посты. Источник связал это с проверками аудиторских и правоохранительных структур в отношении проектов, которые курировали или продолжают курировать указанные чиновники.

Собеседник ИА REGNUM в аппарате вице-губернатора обратил внимание на то, что эта публикация появилась в информационном ресурсе, не заслуживающем доверия, а стиль подачи информации вызывает большие вопросы.

«Мы не будем это комментировать», — резюмировали в окружении Игоря Албина.

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Напомним, что ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов подтвердил ТАСС, что он написал заявление об увольнении из Смольного по собственному желанию с 21 ноября. Заявление находится в стадии рассмотрения. Мокрецов курирует в Смольном имущественные отношения. Причиной отставки он назвал поступившее предложение о другой работе.