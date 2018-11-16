Обихиро, Япония, 16 ноября, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Японии.

Sasha Krotov Павел Кулижников празднует успех

На дистанции 500 м Кулижников показал время 34,777 секунд. Победителем с результатом 34,732 секунд стал норвежец Хавард Лорентцен, который является олимпийским чемпионом. Замкнул тройку японец Тацуя Синама (34,871).

Напомним, Павел Кулижников является двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и трёхкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужская сборная России по конькобежному спорту одержала победу на этапе Кубка мира в Японии в командной гонке.

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