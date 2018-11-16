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Российские конькобежцы победили на этапе Кубка мира в Японии

Спорт

Российская сборная стала первой в командной гонке

Обихиро, Япония, 16 ноября 2018, 12:08 — REGNUM  Мужская сборная России по конькобежному спорту одержала победу на этапе Кубка мира в Японии.

Российская сборная в составе Сергея Трофимова, Александра Румянцева, Данилы Семерикова и Руслана Захарова стала первой в командной гонке с результатом 3.41,260.

Вторыми к финишу пришли спортсмены из Нидердандов (3.42,140). Замкнули тройку конькобежцы из Норвегии (3.42,770).

Этап Кубка мира по конькобежному спорту проходит в японском городе Обихиро и завершится 18 ноября.

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Конькобежный спорт
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