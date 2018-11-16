Москва, 16 ноября, 2018, 12:13 — ИА Регнум. В отношении совладельца обанкротившегося застройщика Urban Group Андрея Пучкова возбуждено новое уголовное дело. Об этом пишет 16 ноября «Коммерсантъ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дольщики

По версии правоохранителей, Пучков причастен к оказанию не отвечающих требованиям безопасности услуг владельцам таунхаусов в подмосковных Химках в результате чего в микрорайоне Ивакино-Покровское от отравления угарным газом погибли трое человек.

Как сообщало ИА REGNUM, объекты Urban Group — крупный долгострой Московской области, в котором приобрели доли тысячи человек. В июле Арбитражный суд ввел конкурсное производство сроком на один год в компаниях, осуществлявших застройку под указанным брендом.

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