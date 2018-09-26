Мутко рассказал о механизмах вывода денег в Urban Group

Москва, , 13:59 — REGNUM Правительство РФ подготовит меры, которые решат проблему обманутых дольщиков, заявил 26 сентября вице-премьер Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации в рамках «правительственного часа».

«Мы занимались Urban Group, мы видим механизмы вывода денег. Это, конечно, и некачественный менеджмент, но и вывод нецелевым образом денег. Просто вымывание. Завышенные расценки и прочее», — сообщил он.

По словам Мутко, первый шаг в решении проблемы дольщиков сделан — все вклады, счета переведены в полномочные банки и прописан механизм целевого использования денег.

Он обратил внимание, что у системы долевого участия в строительстве есть и другая сторона — миллионы людей получили жилье дешевле, чем если бы вкладывали в готовое жилье.

«Мы намерены в ближайшее время вместе с сенаторами подготовить такие шаги, которые раз и навсегда закроют тему, и дадут видение, как проблемы обманутых людей будут решены в дальнейшем», — заверил Мутко.

Объекты Urban Group — крупный долгострой Подмосковья, в котором приобрели доли тысячи человек. В июле Арбитражный суд ввел конкурсное производство сроком на один год в компаниях, осуществлявших застройку под данным брендом.