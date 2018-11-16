Махачкала, 16 ноября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» может сняться с чемпионата России по футболу. Вероятно, команда доиграет в лучшем случае лишь до зимнего перерыва сезона 2018/19. Такой неутешительный прогноз дал генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный мяч

Флегонтов сообщил, что финансовые проблемы у клуба всё так же существуют, и зарплаты игроки по-прежнему не получают. По его словам, 17 ноября состоится сбор команды, где попытаются прийти к какому-то решению.

«Мое мнение — с такими проблемами нельзя существовать. Подчеркну: это мое частное мнение — не клуба или его руководства», — цитирует гендиректора «Спорт Экспресс».

После 14 туров махачкалинская дружина имеет лишь 13 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В осенней части чемпионата команде осталось провести три матча: с казанским «Рубином», «Уфой» и московским «Спартаком» — все домашние.

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Как сообщало ИА REGNUM, финансовые проблемы «Анжи» продолжаются не первый месяц. Долги махачкалинского клуба на начало октября 2018 года превышали 300 млн рублей, а задержки по зарплатам некоторым игрокам доходили до семи месяцев.

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Сообщалось, что пути решения финансовых проблем клуба в разное время рассматривались в Министерстве спорта России и в правительстве Республики Дагестан, однако о каких-то конкретных мерах так сказано и не было.