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Власти Дагестана рассматривают возможность финансирования «Анжи»

Спорт

Общий долг клуба составляет порядка 260 млн рублей

Власти Дагестана рассматривают возможность финансирования «Анжи»
Иллюстрация: Fc-anji.ru
Футбольный клуб «Анжи»

Махачкала, 3 октября 2018, 19:14 — REGNUM  Вопрос финансирования махачкалинского футбольного клуба «Анжи» может быть решен. Возможность оказания помощи футбольной команде рассматривают власти Дагестана, сообщил врио министра по физической культуре и спорту республики Магомед Магомедов.

По его словам, данный вопрос поднимался на совещании у главы Дагестана Владимира Васильева, пишет ТАСС. Отправной точкой для новой истории клуба, как отметил Магомедов, может послужить домашняя победа махачкалинской дружины над питерским «Зенитом».

Напомним, махачкалинская команда находится в настоящее время в тяжёлой финансовой ситуации. Как сообщал ранее президент клуба Осман Кадиев, общий долг «Анжи» составляет порядка 260 млн рублей.

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В минувшее воскресенье махачкалинцы одержали сенсационную победу над лидером чемпионата России питерским «Зенитом» со счётом 2:1. Этот успех позволил команде покинуть зону вылета и подняться на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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