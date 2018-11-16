Лондон, 16 ноября, 2018, 09:41 — ИА Регнум. События вокруг выхода Великобритании из Европейского союза, а также попытки Италии добиться в обход установленных Брюсселем правил повышения дефицита бюджета могут привести к развалу Европейского блока, пишет Майкл Херш в статья для американского издания the Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход Великобритании из Евросоюза

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Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй недавно выступила со своим предложением условий выхода Великобритании из Европейского союза, в результате чего чуть не произошел коллапс британского правительства. Как консерваторы, так и лейбористы осудили соглашение за излишнюю зависимость от правил ЕС. В отставку за один день ушли сразу четверо министров правительства, в том числе и министр по делам Brexit Доминик Рааб. Целый ряд экспертов уже высказал сомнения, что Мэй удастся провести свое соглашение через парламент или вообще выжить политически.

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Теперь на горизонте маячит фигура британской версии президента США Дональда Трампа — бывшего главы МИД королевства Бориса Джонсона, который неоднократно указывал на то, что если будут приняты компромиссные варианты Мэй, Великобритания окажется колонией Евросоюза. При этом, как и большинство критиков Мэй, у Джонсона нет альтернативного плана. Поэтому если он займет место главы британского правительства, страну, скорее всего, ожидает жесткий Brexit. Такое развитие событий приведет к коллапсу британской экономики: фунт стерлингов уже упал в стоимости.

С другой стороны, южнее правительство Италии стремиться к наращиванию дефицита бюджета, неприемлемому, с точки зрения Европейской комиссии, поскольку так Рим нарушает правила Евросоюза.

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Возможно, отмечает автор, эти события не должны вызывать беспокойство у стороннего наблюдателя. Тем не менее они происходят на фоне снижение темпов экономического роста и усиления правого популизма, который может в ещё большей степени поспособстовать разрушению политической целостности Европейского Союза. Очевиднее всего это заметно в крупнейшей экономике ЕС — Германии, где прошлый раунд предоставление Греции финансовой помощи, который продвигала канцлер ФРГ Ангела Меркель, сыграл на руку крайне правой партии «Альтернатива для Германии», сделав из неё крупного игрока.

Если прежде крайне правые находились у власти по большей части в восточноевропейских государствах таких, как Польша и Венгрия, то теперь половина коалиционного правительства Италии сформировано из представителей правой партии «Лига севера», выступающей за ужесточение миграционного законодательства. Со своей стороны, сторонники умеренного курса теряют позиции. В частности, недавно канцлер ФРГ Меркель заявила, что она не будет участвовать в выборах на пост главы своей партии. Ослабли позиции и Мэй. Во Франции же президент Эммануэль Макрон, который после своего избрания в 2017 году считался европейским центристом и либеральным антидотом Трампу, Теперь глубоко не популярен, тогда как его крайний правый конкурент и лидер крайне правые партии «Национальное собрание» — бывшего «Национального фронта» — Марин Ле Пен укрепляет свои избирательные позиции.

Автор подчеркивает, что Трамп в восторге от всего этого и открыто способствует такому развитию событий. В частности, после того как глава Елисейского дворца раскритиковал своего американского коллегу за то, что он похвастался своим национализмом, Трамп практически призвал правых Франции нанести поражение действующему французскому лидеру. Нельзя забывать и о том, что во время своей президентской кампании Марин Ле Пен в 2017 году заявила, что избрание трампа является еще «одним камнем в здании Нового Мира».

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Напомним, ранее 15 ноября со своих постов ушли четверо британских министров. Сначала от должности министров по делам Северной Ирландии и по делам Brexit отказались Шейлеш Вара и Доминик Рааб. Их примеру последовали министр труда и пенсии Эстер Макви, а также младший министр по делам Brexit Суэлла Браверман. В Лейбористской партии заявили, что после ухода Рааба мы лишилась каких-либо полномочий.