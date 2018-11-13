Трамп огорчился, померяв рейтинг Макрона и величие Франции

Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Францию надо снова сделать великой, вопреки маленьким размерам рейтинга президента Макрона, сообщил 13 ноября президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Глава Белого дома посочувствовал своему французскому коллеге и поведал о том, что Эммануэль Макрон сильно страдает из-за скромных размеров своего рейтинга и масштабов безработицы в стране.

«Проблема состоит в том, что Эммануэль страдает от очень низкого рейтинга в 26% и уровня безработицы во Франции в почти 10%. Он просто пытается перейти к разговору на другие темы», — отметил Трамп.

По мнению президента США, «…нет страны более националистической, чем Франция, там живет очень гордый народ, имеющий для этого основания».

«Сделаем Францию снова великой!», — призвал Дональд Трамп в финале рассуждений на французскую тему.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Париже в ходе встречи лидеров государств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать европейскую армию для защиты от России, Китая и США.

В ответ на это заявление президент США Трамп порекомендовал Европе сначала решить вопрос финансирования НАТО, основная часть которого лежит на Вашингтоне.

Кроме того, Дональд Трамп счел претензии Макрона «очень оскорбительными».

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