Москва, 16 ноября, 2018, 09:07 — ИА Регнум. В российских магазинах продается небезопасный для здоровья человека хлеб. В хлебобулочных изделиях обнаружены токсичные продукты, плесневые грибы и патогенные микроорганизмы. Таковы результаты исследования, проведенного Роспотребнадзором, сообщается на сайте ведомства.

Couleur Хлеб

За девять месяцев 2018 года Роспотребнадзор исследовал более 55 тысяч проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. Из продажи изъято более 3,5 тонны некачественного и небезопасного хлеба.

В ходе исследования выяснилось, что содержание токсичных элементов — пестицидов и микотоксинов составило 0,11% (2017 г. — 0,11%). Содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов в хлебе достигло 1,97% (2017 г. — 2,5%). Ведомство держит на контроле качество хлеба.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет качество хлеба в России улучшилось. По данным Роскачества, основными причинами забраковки хлеба и хлебобулочных изделий являются в том числе наличие «картофельной болезни» хлеба, повышенная влажность и непропеченный мякиш.

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