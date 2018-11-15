Нью-Йорк, США, 16 ноября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит выросли в ответ на возобновление торговых переговоров США и Китая, 15 ноября передает агентство Reuters.

Биржа

К концу торгов индекс Dow Jones вырос на 204,4 пункта (0,81%), до 25 284,90 пункта, индекс S&P 500 вырос на 25,47 пункта (0,94%), до 2727,05 пункта, индекс Nasdaq вырос на 118,65 пункта (1,66%), до 7255,04 пункта.

Кроме заявлений представителей Белого дома о возобновлении переговоров с Китаем на настроение рынка оказало влияние сообщение Financial Times о возможной «заморозке» введения пошлин США на китайские товары.

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